WC- und Regenrinnenstrahlrohr

Mit Düseneinsatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl

Spezifikationen

Technische Daten

Anschlussgewinde EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Kompatible Geräte