Die Winkeldüse (3 mm) eignet sich ideal zur Reinigung von komplexen Strukturen wie Hinterschnitten sowie stark verwinkelter Bereiche. Sie lenkt den Strahl dabei um 30° ab. Die Düse besteht vollständig aus Kunststoff und wird mittels eines innovativen 3D-Druckverfahrens hergestellt. Dies ermöglicht die bestmögliche Reinigungsleistung der Düse, da auf Limitierungen der herkömmlichen Fertigungsmethoden keine Rücksicht genommen werden muss. Die Düse verfügt über ein Schnellwechselsystem und kann darüber hinaus problemlos verlängert werden. Dazu können die separat erhältlichen Verlängerungen für Winkeldüsen verwendet werden.