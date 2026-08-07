Winkeldüse, Ø3mm, 90°
In der Winkeldüse wird der Strahl um 90° seitlich abgelenkt. Sie eignet sich insbesondere zur Reinigung von komplexen Strukturen, von Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen.
Mit der Winkeldüse wird der Strahl um 90° abgelenkt, wodurch sie ideal für die Reinigung von komplexen Strukturen, Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen ist. Diese Düse wird zum Großteil aus Kunststoff mit dem innovativen 3-D-Druckverfahren hergestellt. Somit entfallen die Beschränkungen der herkömmlichen Fertigungsmethoden, und die Düse erzielt eine optimale Reinigungsleistung. Mit den separat erhältlichen Verlängerungen für Winkeldüsen kann die Düse ohne Weiteres verlängert werden.
Merkmale und Vorteile
Schnellwechselsystem
- Einfachste Handhabung und variable Einrichtung.
Düse ist aus Kunststoff gefertigt
- Bei versehentlichem Berühren der Oberfläche mit der Düse werden Beschädigungen empfindlicher Oberflächen vermieden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 46 x 22
Anwendungsgebiete
- Zur Reinigung von Produktionsanlagen, wie beispielsweise Spritzgusswerkzeugen, Förder- und Handlingsystemen etc.
- Ideal für die Reinigung im industriellen Umfeld, beispielsweise zur Reinigung von Produktionsanlagen
- Zur Reinigung von Maschinen, Motorbauteilen, Formen und Dichtflächen