Mit der Winkeldüse wird der Strahl um 90° abgelenkt, wodurch sie ideal für die Reinigung von komplexen Strukturen, Hinterschnitten und stark verwinkelten Bereichen ist. Diese Düse wird zum Großteil aus Kunststoff mit dem innovativen 3-D-Druckverfahren hergestellt. Somit entfallen die Beschränkungen der herkömmlichen Fertigungsmethoden, und die Düse erzielt eine optimale Reinigungsleistung. Mit den separat erhältlichen Verlängerungen für Winkeldüsen kann die Düse ohne Weiteres verlängert werden.