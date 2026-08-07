Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 170-mm-Abziehlippe der schmalen Absaugdüse schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 und WV 8.