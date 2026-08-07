WV Abziehlippen schwarz (250 mm)
Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 1.
Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 250-mm-Abziehlippe schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 1, WV 1 Go und WV 1 Compact.
Merkmale und Vorteile
Schneller Austausch der Abziehlippe.
- Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.
Weiche Silikonlippe
- Streifenfreies Reinigen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|2
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|250 x 5 x 45
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Glatte Oberflächen
- Fenster- und Glasflächen
- Spiegel
- Fliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Arbeitsflächen in der Küche
- Kondensation
- Solaranlagen / Balkonkraftwerke