WV Abziehlippen schwarz (250 mm)

Ersatz-Abziehlippen für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ganz ohne tropfendes Schmutzwasser. Geeignet für die Akku-Fenstersauger WV 1.

Für dauerhaft streifenfreie Ergebnisse: Tauschen Sie die 250-mm-Abziehlippe schnell und einfach aus. So reinigt Ihr Akku-Fenstersauger alle glatten Oberflächen wieder streifenfrei sauber. Passend für: WV 1, WV 1 Go und WV 1 Compact.

Merkmale und Vorteile
Schneller Austausch der Abziehlippe.
  • Für streifenfreie Sauberkeit auf allen glatten Oberflächen – ohne heruntertropfendes Wasser.
Weiche Silikonlippe
  • Streifenfreies Reinigen.
Spezifikationen

Technische Daten

Menge (Stück) 2
Farbe Schwarz
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 250 x 5 x 45
Anwendungsgebiete
  • Glatte Oberflächen
  • Fenster- und Glasflächen
  • Spiegel
  • Fliesen
  • Duschkabine / Badewanne
  • Arbeitsflächen in der Küche
  • Kondensation
  • Solaranlagen / Balkonkraftwerke