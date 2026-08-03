Accesorio contador de horas de funcionamiento
Accesorio contador de horas de funcionamiento para determinar el tiempo de funcionamiento del equipo.
El accesorio contador de horas de funcionamiento es fácil de instalar en la unidad de control. El dispositivo de posicionamiento ya se ha tenido en cuenta en la unidad de control. El contador tiene una pantalla digital. El accesorio contador de horas de funcionamiento permite determinar la autonomía exacta del equipo. Permite optimizar los intervalos de servicio y muestra claramente las horas de funcionamiento del equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
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