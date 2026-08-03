Accesorio transformador de control para HKF 30/14-E
Armario eléctrico con transformador de control (potencia nominal 100 VA) y cable de 10 m (con enchufe) para el cabezal para limpieza interior HKF 30/14-E.
Armario eléctrico con transformador de control (potencia nominal 100 VA) y cable de 10 metros (con enchufe) para el cabezal para limpieza interior HKF 30/14-E. Tensiones de entrada del armario eléctrico: 230 voltios, 400 voltios, 420 voltios y 460 voltios, 50/60 hercios. Tensiones de salida del armario eléctrico: 24 voltios / CA.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tensión (V)
|230 - 460
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,6