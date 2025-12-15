Batería de repuesto
Más autonomía al limpiar: la batería de repuesto para todas las variantes de VC 4 Cordless myHome prolonga el tiempo de uso en 30 minutos sin carga intermedia.
Gracias a la batería de repuesto de iones de litio, todas las variantes de la aspiradora a batería VC 4 Cordless myHome pueden utilizarse hasta 30 minutos más sin carga intermedia. Basta con cambiar la batería del equipo y ya se puede reanudar el trabajo. A continuación, la batería de repuesto se carga en el equipo.
Características y ventajas
Potentes células de iones de litio
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|146 x 62 x 43