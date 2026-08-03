Bobina de hilo 2,0 mm
La bobina de hilo retorcido para desbrozadoras proporciona unos excelentes resultados en lugares de difícil acceso. Apta para los modelos LTR 3-18 Dual y LTR 36-33 Battery.
Cuando hay arbustos o un muro que dificulten el corte del césped, debe disponerse de un equipo manejable y potente: el cortabordes Kärcher, que también llega a los lugares de difícil acceso del jardín. La bobina de hilo retorcido para desbrozadoras, adecuada para los modelos LTR 3-18 Dual y LTR 36-33 Battery, proporciona unos resultados de corte fiables e impecables. El hilo de corte retorcido permite un corte preciso y constante, ya que se reajusta de forma continua mediante la alimentación de hilo automática en la bobina de hilo. Se garantiza así un resultado de corte constantemente limpio incluso durante intervalos de trabajo prolongados. Otros puntos a favor son el funcionamiento silencioso y el cambio sencillo y sin herramientas de la bobina de hilo en pocos pasos. Y ya se puede seguir en busca de la última brizna de hierba.
Características y ventajas
Hilo girado
- Preciso, silencioso y fiable: todo ello garantizado por el hilo girado.
Alimentación automática del hilo
- El hilo de corte se reajusta automáticamente, de modo que siempre tiene la longitud perfecta.
Cambio del carrete de hilo sin necesidad de herramientas
- Con un par de sencillas operaciones se puede cambiar el carrete de hilo sin necesidad de herramientas.
Práctica tapa
- Aparte del carrete de hilo, el equipo de serie también incluye la tapa adecuada.
Uso flexible
- Con el resistente hilo de corte se llega sin esfuerzo a los puntos más complicados del jardín.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Grosor del hilo (mm)
|2
|Longitud del hilo por carrete (m)
|3,4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|75 x 75 x 34
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped