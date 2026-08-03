Ya sea a lo largo de las paredes de la casa o alrededor de los arbustos, en todos los jardines hay lugares de difícil acceso a los que el cortacésped no puede llegar. Para trabajar en esos recovecos se necesita un equipo pequeño, flexible y, sobre todo, potente: un cortabordes de Kärcher. Este contiene un hilo de corte girado que se reajusta constantemente mediante la alimentación automática del hilo en el carrete. Así, el hilo de corte siempre tiene la longitud perfecta en cada corte y se garantizan unos resultados de corte impecables. Cuando el hilo se gasta, se puede sustituir la bobina en pocos pasos, sin necesidad de utilizar herramientas. Y ya se puede seguir en busca de la última brizna de hierba. La bobina de hilo de 2,0 mm, incluida en un pack de tres unidades, es idónea para los modelos LTR 3-18 Dual y LTR 36-33 Battery.