Bolsas de filtro de fieltro, 200 Unidad(es), T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3
Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 200 unidades.
Extremadamente resistente a la rotura, de tres capas, tipo de polvo M, paquete grande, capacidad de llenado de dos a tres veces mayor, como mínimo, que una bolsa de filtro de papel gracias a la estructura de fieltro. Estándar para T 10/1 y T 12/1
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|200
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|12,5
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|445 x 365 x 5