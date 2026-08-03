Bolsas de filtro de papel, 300 Unidad(es), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2
Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 300 unidades.
Homologación para el tipo de polvo M, 300 uds., paquete grande. Para las variantes CV 30/1 y CV 38/1.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|300
|Color
|marrón
|Peso (kg)
|8,6
|Peso (con embalaje) (kg)
|9,9
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|580 x 375 x 485