Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, aluminio, DN 35, ancho de 370 mm

Para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher: boquilla para suelos de aluminio (DN 35) con un ancho de 370 mm, incluye tiras de cepillo y labios de goma fáciles de sustituir.

Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de aluminio de diámetro nominal de DN 35 con un ancho de 370 milímetros y rodillos portantes laterales. Los labios de goma y las tiras de cepillo pueden cambiarse rápida y fácilmente mediante un clip. La boquilla es especialmente adecuada para eliminar polvo fino, suciedad gruesa o líquidos con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Cantidad (Unidad(es)) 1
Anchura (mm) 370
Color negro
Peso (kg) 0,9
Peso (con embalaje) (kg) 1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 380 x 200 x 85
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