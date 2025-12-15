Boquilla para limpieza de tuberías para una limpieza de tuberías, desagües y bajantes respetuosa con el medio ambiente. Suelta y elimina las obstrucciones de forma especialmente eficaz. Las 4 aberturas de boquilla orientadas hacia la parte posterior ofrecen una propulsión de gran potencia y tiran de la manguera a través de la tubería. Gracias a la forma optimizada de la boquilla, esta se conecta a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. Apta para su instalación en el kit para limpieza de tuberías PC 20, PC 15 y PC 7.5 y para el uso con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 2 a K 7.