Boquilla para limpieza de tuberías

Boquilla para limpieza de tuberías para la limpieza de tuberías, desagües y bajantes y para la eliminación eficaz de obstrucciones. Con conexión R1/8" para el montaje en la manguera para limpieza de tuberías.

Boquilla para limpieza de tuberías para una limpieza de tuberías, desagües y bajantes respetuosa con el medio ambiente. Suelta y elimina las obstrucciones de forma especialmente eficaz. Las 4 aberturas de boquilla orientadas hacia la parte posterior ofrecen una propulsión de gran potencia y tiran de la manguera a través de la tubería. Gracias a la forma optimizada de la boquilla, esta se conecta a la manguera de alta presión sin bordes. De esta forma se minimiza el riesgo de que la boquilla se enganche en la tubería. Apta para su instalación en el kit para limpieza de tuberías PC 20, PC 15 y PC 7.5 y para el uso con todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 2 a K 7.

Características y ventajas
Boquilla para limpieza de tuberías: Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás
Cuatro chorros de alta presión orientados hacia atrás
La manguera es empujada hacia delante en la tubería por la presión del agua.
Boquilla para limpieza de tuberías: Forma de boquilla optimizada
Forma de boquilla optimizada
La transición sin bordes a la manguera minimiza el riesgo de que la boquilla quede enganchada en la tubería.
Boquilla para limpieza de tuberías: Limpieza potente con alta presión:
Limpieza potente con alta presión:
Eliminación de obstrucciones rápida y de gran potencia.
De latón de larga vida útil
  • Larga vida útil.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 18 x 14 x 14
Campos de aplicación
  • Tubos
  • Bajantes
  • Desagües