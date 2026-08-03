La nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 030) ofrece un poder de limpieza concentrado. Se han reducido al mínimo las pérdidas internas de rendimiento y, para ello, se ha mejorado enormemente la calidad del chorro, lo cual hace posible un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora. Y, gracias al chorro concentrado giratorio, alcanza un rendimiento de limpieza 10 veces mayor en comparación con las boquillas de alta presión convencionales. Con boquilla cerámica y anillo de cerámica para garantizar la máxima vida útil. Para usos con un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de 60 °C.