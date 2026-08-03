Boquilla variable de ángulo, 055
Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de alta presión de 0–90º. Mejor adaptación al tipo y naturaleza de la suciedad y de la superficie a limpiar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño de la boquilla ( )
|55
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
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