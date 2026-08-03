Cartucho de descalcificación

Descalcificación rápida y eficaz de las limpiadoras de vapor de Kärcher. Solo hay que introducirlo y listo.

El cartucho de descalcificación protege la tecnología de la limpiadora de vapor de la calcificación y garantiza una larga vida útil del equipo. Utilizar y cambiar el cartucho de descalcificación es fácil y el cartucho usado puede desecharse con los residuos domésticos.

Características y ventajas
Protege la tecnología del equipo de la calcificación
  • Favorece una larga vida útil de la limpiadora de vapor.
Cambio de cartuchos rápido y sencillo
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 56 x 56 x 163
Campos de aplicación
  • Descalcificador para limpiadoras de vapor de Kärcher