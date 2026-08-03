Cartucho de descalcificación pequeño
El cartucho de descalcificación para la limpiadora de vapor SC 1 Upright. Basta con introducirlo en el depósito de agua limpia y listo. Descalcificación eficaz y rápida.
Cartucho dentro, cal fuera. El cartucho de descalcificación garantiza una descalcificación automática y continua. La tecnología de la limpiadora de vapor está protegida de forma fiable contra la calcificación, lo que prolonga la vida útil del equipo. Se recomienda cambiar el cartucho al cabo de 4 meses o tras un consumo total de agua de 15 litros. El cartucho se desecha fácilmente con los residuos domésticos.
Características y ventajas
Protege la tecnología del equipo de la calcificación
- Favorece una larga vida útil de la limpiadora de vapor.
Cambio de cartuchos rápido y sencillo
- Cambiar el cartucho y empezar a vaporizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|74 x 54 x 36
Campos de aplicación
- Descalcificador para limpiadoras de vapor de Kärcher