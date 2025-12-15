Cepillo lateral para suciedad húmeda S6

Dos cepillos laterales de barredora con cerdas especiales para suciedad húmeda. Aptos para las barredoras S 6 hasta S 6 Twin.

Los cepillos laterales con cerdas de tipo estándar y cerdas tres veces más duras resultan perfectos para soltar y barrer suciedad húmeda. Se recomienda, por ejemplo, para barrer el follaje mojado por la lluvia y adherido al suelo. Los cepillos laterales son aptos para las barredoras S 6 hasta S 6 Twin.

Características y ventajas
Cerdas especiales formadas por una mezcla de cerdas estándar y cerdas tres veces más duras
  • Mejor abrasión para soltar y barrer suciedad húmeda.
  • La suciedad de grano fino también se elimina de manera fiable.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 2
Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 290 x 290 x 61
