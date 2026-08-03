El cepillo para detalles combina el efecto de un chorro de agua en abanico y el efecto de limpieza mecánica de las cerdas para limpiar a fondo las zonas de difícil acceso y en ángulo, por ejemplo, en la bicicleta. La suciedad se disuelve y se elimina directamente. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, su consumo se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para cuidar la batería. El cepillo se monta directamente en la pistola. El cabezal de cepillos puede sustituirse en caso necesario. El cepillo para detalles es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.