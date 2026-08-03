Cepillo para fregado
El cepillo para fregado versátil para la limpiadora portátil elimina la suciedad más incrustada rápidamente y a fondo. Puede montarse directamente en la pistola de la hidrolimpiadora.
El cepillo para fregado es ideal para desprender y eliminar rápidamente la suciedad más resistente, como una película pegajosa de polen en los muebles de jardín o suciedad incrustada. Su combinación de chorro a presión y cerdas garantiza también un efecto de limpieza especialmente potente, incluso para una limpieza rápida. Los campos de aplicación pueden ser, por ejemplo, muebles de jardín, bicicletas y otro equipamiento de actividades al aire libre. El cepillo se monta directamente en la pistola. Con su perfil antideslizante y su forma ergonómica, el cepillo se adapta cómodamente a la mano para un trabajo seguro y sin fatiga. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, el consumo de agua se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para cuidar la batería. El cepillo para fregado es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.
Características y ventajas
Cerdas estables y chorro de presión eficazElimina con potencia y en profundidad incluso la suciedad más incrustada. La suciedad se desprende y se elimina directamente.
Forma ergonómica con perfil antideslizanteGran comodidad y facilidad de agarre para trabajar con seguridad y sin fatiga. Su bajo peso permite trabajar cómodamente.
Se puede montar en la pistolaManejo con una sola mano para una mayor flexibilidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|169 x 53 x 21
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Zapatos / calzado de senderismo
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Jardineras