Cepillos de esponja para pulido (universales)
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de todo tipo de superficies resistentes y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC o laminados.
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de todo tipo de superficies resistentes y suelos de parqué, piedra, linóleo, corcho, PVC o laminados. Para obtener unos resultados de pulido claramente visibles.
Características y ventajas
Cepillo de esponja para pulido de imitación de lana de alta calidad
- Unos resultados de pulido perfectos en todos los recubrimientos de suelo
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|125 x 125 x 10
Campos de aplicación
- Suelos duros