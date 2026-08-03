Cinturón para los hombros
Cómodas y liberadoras para el usuario: las correas ergonómicas para llevar sobre los hombros permiten pasar largas jornadas de trabajo sin cansarse. Compatible con numerosos equipos de jardín a batería de Kärcher.
La correa ergonómica para el hombro permite utilizar los diferentes equipos de jardín Kärcher a batería durante largo tiempo sin fatigarse. Es cómoda de llevar y libera al usuario de la carga. Compatible con los eliminadores de malas hierbas WRE 4 Battery, WRE 18-55, los sopladores y aspiradores de hojas BLV 36-240 y BLV 18-200, además de otros equipos de jardín a batería.
Características y ventajas
Hombreras recubiertas de goma
- Garantizan la máxima comodidad durante el trabajo.
Correa para el hombro ajustable en longitud
- En diferentes tallas.
Cierre de seguridad
- En caso de que el equipo ejerza excesiva fuerza de arrastre, la lengüeta se abrirá por sí sola.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|240 x 60 x 50