El césped está cortado y toda la hierba ha pasado a la cesta sin dejar restos, gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla para el cortacésped a batería: es lo que se llama un día perfecto en el jardín. Se han encargado de ello las afiladísimas cuchillas de acero del 36-40 Battery, que no permiten que queden en el césped ni briznas de hierba hilachosas ni irregularidades. Con ellas se consigue la altura de corte deseada de forma limpia mediante una anchura de corte de 40 centímetros, y el resultado es un césped digno de admiración. Para cambiar la cuchilla solo se hay que realizar unas pocas operaciones en un tornillo que resultan rápidas y sencillas.