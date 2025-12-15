DB 120, boquilla turbo para K 2-K 3
Boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Entry para la limpiadora de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 y K 3. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.
Gracias a la potente boquilla rotativa Entry la boquilla turbo elimina también suciedades resistentes y deja un resultado resplandeciente. El chorro concentrado giratorio elimina la suciedad del ambiente sin esfuerzo y ayuda, por ejemplo, a recuperar rápidamente el primer brillo de las superficies cubiertas de musgo o deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento de superficie. Apta para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de la gama K 2 y K 3.
Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
- Eliminación eficaz incluso de la suciedad más resistente en superficies resistentes.
Limpieza potente con alta presión:
- Limpieza definida de suciedades resistentes.
Rendimiento de limpieza un 100 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
- Para una limpieza rápida y eficiente.
Conexión de bayoneta
- Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|450 x 41 x 41
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Suciedad resistente
- Muros de piedra y de jardín
- Musgo