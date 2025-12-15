DB 145 boquilla turbo Full Control para K 4 a K 5

La boquilla turbo con la potente boquilla rotativa Middle para las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 4 y K 5 elimina la suciedad sin esfuerzo. Contra las suciedades especialmente resistentes como superficies cubiertas de musgo o deterioradas.

La boquilla turbo para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 4 y K 5. Elimina la suciedad ambiente sin esfuerzo, con su potente boquilla rotativa Middle con chorro concentrado giratorio. Vuelve a dejar resplandeciente en un momento las superficies con suciedad resistente, tales como musgo, líquenes también en superficies deterioradas. La boquilla turbo convence además por su gran rendimiento.

Características y ventajas
Chorro concentrado rotativo
  • Eliminación eficaz incluso de la suciedad más resistente en superficies resistentes.
Limpieza potente con alta presión:
  • Limpieza definida de suciedades resistentes.
Rendimiento de limpieza un 100 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
  • Para una limpieza rápida y eficiente.
Conexión de bayoneta
  • Manejo especialmente sencillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 450 x 41 x 41

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Suciedad resistente
  • Muros de piedra y de jardín
  • Musgo