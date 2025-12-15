La limpieza eficaz y en profundidad de superficies delicadas nunca había sido tan fácil, rápida y con un consumo tan económico de los recursos. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior para el mismo consumo de recursos, eco!Booster ofrece una eficiencia hídrica y energética un 50 % más elevadas en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Así lo ha confirmado un instituto de pruebas independiente. Esto permite un procedimiento muy minucioso y rápido, además de ahorrar tiempo, agua y energía. Gracias a una limpieza increíblemente uniforme, la suciedad se elimina con especial eficacia y pueden limpiarse sin problemas incluso los materiales delicados, como superficies pintadas o madera. Al mismo tiempo, el manejo de eco!Booster convence: para un rendimiento de limpieza más elevado, el nivel de ruido percibido durante el funcionamiento es hasta un 25 % más bajo, en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Mediante la extracción del accesorio de la lanza pulverizadora, se puede limpiar la suciedad persistente. La boquilla eco!Booster 180 es adecuada para todas las hidrolimpiadoras de las gamas K 5 de Kärcher.