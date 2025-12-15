eco!Booster 145
Ideal para superficies delicadas: eco!Booster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo.
La limpieza eficaz y en profundidad de superficies delicadas nunca había sido tan fácil, rápida y con un consumo tan económico de los recursos. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior para el mismo consumo de recursos, eco!Booster ofrece una eficiencia hídrica y energética un 50 % más elevadas en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Así lo ha confirmado un instituto de pruebas independiente. Esto permite un procedimiento muy minucioso y rápido, además de ahorrar tiempo, agua y energía. Gracias a una limpieza increíblemente uniforme, la suciedad se elimina con especial eficacia y pueden limpiarse sin problemas incluso los materiales delicados, como superficies pintadas o madera. Al mismo tiempo, el manejo de eco!Booster convence: para un rendimiento de limpieza más elevado, el nivel de ruido percibido durante el funcionamiento es hasta un 25 % más bajo, en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Mediante la extracción del accesorio de la lanza pulverizadora, se puede limpiar la suciedad persistente. La boquilla eco!Booster 180 es adecuada para todas las hidrolimpiadoras de las gamas K 5 de Kärcher.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
- Limpieza en profundidad, rápida y más sostenible.
Eficiencia hídrica un 50 % superior*
- Ahorro de agua.
Eficiencia energética un 50 % superior*
- Ahorro de energía.
Reducción del ruido percibido de hasta un 25 %**
- Hoja más cómoda durante el uso.
Accesorio extraíble
- Flexibilidad de uso y almacenamiento.
Retirada del accesorio con una sola mano mediante botones de desbloqueo
- Desinstalación fácil y cómoda.
Versatilidad de uso
- Especialmente apta para superficies sensibles como pintura o madera.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras de la gama K 5 de Kärcher
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|615 x 108 x 51
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0). /
* Cálculo basado en un 50 % más de superficie que puede limpiarse con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. /
** En comparación con el nivel de ruido percibido durante la aplicación del chorro plano estándar de Kärcher. El valor exacto puede variar en función del equipo empleado.
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Motos y ciclomotores
- Fachadas de casas pequeñas
- Vallas
- Superficies en casa y el jardín
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.