Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 1“
Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración.Con abrazadera.
Características y ventajas
Bloqueo antirretorno
- El bloqueo antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración.
Para la conexión al material por metro de la manguera de aspiración
- Para el montaje individual de un accesorio de la manguera de aspiración
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaños
|Apto para mangueras de 1"
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|40 x 142 x 40
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares