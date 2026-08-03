Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, básico, 1“

Para conectar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración.Con abrazadera.

Características y ventajas
Bloqueo antirretorno
  • El bloqueo antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración.
Para la conexión al material por metro de la manguera de aspiración
  • Para el montaje individual de un accesorio de la manguera de aspiración
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaños Apto para mangueras de 1"
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 40 x 142 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares