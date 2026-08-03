Filtro de aspiración con bloqueo antirretorno, superior

Robusta construcción de metal y plástico. Para acoplar a las mangueras de aspiración de suministro por metros. El bloqueo anti-retorno reduce la duración hasta el nuevo ciclo de aspiración. Con abrazadera.

Características y ventajas
Realización en plástico o metal
  • Los materiales resistentes garantizan una larga vida útil.
Bloqueo antirretorno
  • El bloqueo antirretorno impide el retorno del agua transportada y reduce así el tiempo de aspiración.
Para la conexión al material por metro de la manguera de aspiración
  • Para el montaje individual de un accesorio de la manguera de aspiración
Set
  • Para mangueras de 3/4 y 1 in
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaños Apto para mangueras de 3/4" y 1"
Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 47 x 140 x 47
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares