Filtro de entrada de aire
Filtra las partículas más finas del aire durante la aspiración: el filtro de aire de salida es apto para los equipos VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.
Como parte del sistema de filtro de 3 niveles con filtro de ciclón, de entrada de aire y filtro HEPA o de esponja, el filtro de entrada de aire filtra las partículas más finas del aire durante la aspiración antes de que el filtro de aire de salida (HEPA 12 o filtro de espuma de aire de salida, según el equipo) lo limpie de nuevo. Recomendamos limpiar periódicamente el filtro de entrada de aire para eliminar el polvo acumulado con la herramienta de limpieza de filtros de Kärcher. Apta para los equipos VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y VC 7 Cordless yourMax.
Características y ventajas
Larga vida útil
- Fácil de limpiar con la herramienta de limpieza de filtros.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|gris
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|130 x 50 x 50
Campos de aplicación
- Suciedad seca