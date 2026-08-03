Filtro previo para bomba, grande
Filtro previo para bombas, para todas las bombas corrientes sin filtro integrado. Protege la bomba contra las partículas de suciedad o arena contenidas en el agua. El filtro fino es lavable. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).
Características y ventajas
Filtro extraíble
- El filtro se puede limpiar con agua corriente y así siempre se puede volver a utilizar de nuevo.
Filtro previo de la bomba, grande
- Para bombas con un caudal de agua de hasta 6000 l/h
Filtro previo
- Para proteger adicionalmente la bomba de partículas de suciedad gruesa y arena
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaños
|Hasta una anchura de malla de 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
|Anchura de malla (mm)
|0,25
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|122 x 189 x 314
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua
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