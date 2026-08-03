Filtro previo para bomba, grande

Filtro previo para bombas, para todas las bombas corrientes sin filtro integrado. Protege la bomba contra las partículas de suciedad o arena contenidas en el agua. El filtro fino es lavable. Para bombas con acoplamiento de rosca G1 (33,3 mm).

Características y ventajas
Filtro extraíble
  • El filtro se puede limpiar con agua corriente y así siempre se puede volver a utilizar de nuevo.
Filtro previo de la bomba, grande
  • Para bombas con un caudal de agua de hasta 6000 l/h
Filtro previo
  • Para proteger adicionalmente la bomba de partículas de suciedad gruesa y arena
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaños Hasta una anchura de malla de 6000 l/h: 250 μm (0,25 mm)
Anchura de malla (mm) 0,25
Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso (con embalaje) (kg) 1,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 122 x 189 x 314
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Filtración de suciedad en el agua
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