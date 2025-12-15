H 10 Q Flex PremiumFlex Anti-Twist
Innovadora manguera de alta presión PremiumFlex con sistema antitorsión para trabajar sin torsiones. 10 m de largo. Incluye conexión Quick Connect. Para equipos de las gamas K 2 a K 7. No apta para equipos enrolladores de mangueras ni equipos Full Control, Power Control o Smart Control de las gamas K 4 a K 7.
La manguera de recambio de alta presión de 10 metros de longitud PremiumFlex acaba con los tropiezos. Con el sistema antitorsión patentado es extremadamente móvil, permite trabajar sin obstáculos y se almacena de forma rápida y sencilla. Y gracias a la conexión Quick Connect, la manguera se conecta a la hidrolimpiadora en un abrir y cerrar de ojos. Fabricada en material de PVC y sin ftalatos. Es apta para todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las gamas K 2 a K 7, salvo equipos enrolladores de mangueras y equipos Full Control, Power Control o Smart Control de las gamas K 4 a K 7.
Características y ventajas
Manguera de repuesto de 10 m
- Mayor radio de acción.
Conexión Quick Connect
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema antitorsión
- Se acabaron los tropiezos: la manguera no se dobla y permanece flexible en cada aplicación.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (MPa)
|18
|Longitud (m)
|10
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|245 x 245 x 65