Adaptador M

Adaptador para conectar pistolas antiguas (pistola M, 96, 97) a lanzas pulverizadoras nuevas. Adecuado para limpiadoras de alta presión de Kärcher Home & Garden fabricadas hasta 2010.

Para modelos más antiguos (año de fabricación hasta 2010) Kärcher también ofrece una solución: el adaptador M permite conectar los accesorios actuales a las pistolas M, 96 y 97.

Características y ventajas
Adaptador para pistolas antiguas fabricadas hasta 2010
  • Pieza intermedia para pistola y lanza pulverizadora.
Nuevo diseño
  • Manejo especialmente sencillo.
Refuerzo integrado
  • Para trabajar con comodidad y estabilidad con la limpiadora de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 105 x 42 x 42
Equipos compatibles
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.