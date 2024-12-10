Adaptador T
Ideal para la conexión a mangueras de alta presión Home & Garden de Kärcher con abrazadera de conexión: el adaptador de manguera para la lanza pulverizadora telescópica.
Con el adaptador de manguera se pueden conectar rápida y fácilmente la lanza pulverizadora telescópica y una manguera con abrazadera de conexión (sin Quick Connect).
Características y ventajas
Empalmador para pistola de lanza pulverizadora telescópica y manguera (sin Quick Connect)
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|131 x 28 x 35
