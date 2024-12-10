Articulación variable

Articulación variable ajustable 180º sin escalonamiento para limpiar puntos de difícil acceso. Para conectar entre la pistola de alta presión y los accesorios, o entre la prolongación de tubos pulverizadores y los accesorios.

Articulación variable con ajuste gradual de 180° para la limpieza de zonas de difícil acceso como, por ejemplo, persianas, techos de vehículos o invernaderos. Para la conexión entre pistolas de alta presión y accesorios o entre prolongaciones de tubos pulverizadores y accesorios. La articulación variable permite una limpieza ergonómica.

Características y ventajas
Articulación ajustable 180° sin escalonamiento
  • Clara simplificación del trabajo.
Articulación variable
  • Para limpiar cómodamente zonas de difícil acceso, como canalones de tejados o bajos de vehículos
Flexible y giratorio 180º
  • Ampliación del radio de acción, mayor flexibilidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 214 x 47 x 84

Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0).

Campos de aplicación
  • Persianas/venecianas
  • Jardines acristalados
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Vehículos