Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 1 Classic
La potente aspiradora multiuso WD 1 Classic ofrece una amplia diversidad de campos de aplicación.
La aspiradora multiuso WD 1 Classic: un potente equipo con 1200 vatios de potencia. Incluido depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. Este equipo compacto ofrece ventajas excepcionales porque se almacena en poco espacio y está rápidamente a mano para la limpieza de mantenimiento. La WD 1 Classic es ideal para la limpieza en el hogar, en sótanos, en el exterior y en el interior de vehículos y para aspirar pequeñas cantidades de agua. Dispone de un filtro de espuma para la aspiración de suciedad líquida, una bolsa de fieltro y una bolsa de filtro de papel para la aspiración en seco, además de una boquilla para suelos con clips universales idónea tanto para la aspiración de suciedad líquida como para la aspiración en seco. Otras características útiles son la función de soplado, el práctico almacenaje de accesorios, un gancho para cables y un asa de transporte ergonómica.
Características y ventajas
Variadas posibilidades de aplicaciónAspira sin esfuerzo suciedad líquida y seca.
Práctica función de sopladoCuando no es posible aspirar, se puede recurrir a la práctica función de soplado.
Depósito de plástico de 15 litrosRobusta, resistente a los golpes y a la corrosión y con gran capacidad.
Diseño compacto
- Apta para todo tipo de superficies de suelo duras.
- Almacenaje en poco espacio.
Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de manguera de aspiración, cable de conexión y accesorios
- Almacenaje seguro, práctico y en poco espacio de los accesorios adjuntos.
Asa de transporte ergonómica
- El equipo se transporta de manera sencilla y cómoda.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia absorbida (W)
|1200
|Potencia de aspiración (W)
|180
|Tamaño del depósito (l)
|15
|Material del depósito
|Plástico
|Cable de conexión (m)
|5
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|75
|Peso sin accesorios (kg)
|3,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|331 x 352 x 462
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Boquilla para aspiración de suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Tubo de aspiración para suciedad gruesa: 2 Unidad(es), 0.5 m, 35 mm, Plástico
- Filtro de espuma: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro textil: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios en el equipo
- Ruedas
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Balcón
- Garaje
- Sótano
- Salón
- Entrada
- Interior del vehículo
- Líquidos
- Taller
- Sala de juegos
Accesorios
