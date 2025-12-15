La aspiradora multiuso WD 1 Classic: un potente equipo con 1200 vatios de potencia. Incluido depósito de 15 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. Este equipo compacto ofrece ventajas excepcionales porque se almacena en poco espacio y está rápidamente a mano para la limpieza de mantenimiento. La WD 1 Classic es ideal para la limpieza en el hogar, en sótanos, en el exterior y en el interior de vehículos y para aspirar pequeñas cantidades de agua. Dispone de un filtro de espuma para la aspiración de suciedad líquida, una bolsa de fieltro y una bolsa de filtro de papel para la aspiración en seco, además de una boquilla para suelos con clips universales idónea tanto para la aspiración de suciedad líquida como para la aspiración en seco. Otras características útiles son la función de soplado, el práctico almacenaje de accesorios, un gancho para cables y un asa de transporte ergonómica.