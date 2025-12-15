La aspiradora en seco y húmedo WDL 1 es la compañera ideal para la limpieza diaria. Con un diseño ligero y compacto, incluye un completo kit de accesorios: un filtro de tela lavable, tubos de extensión y varias boquillas para diferentes usos dentro y fuera del hogar, como dormitorios, cocinas, garajes e incluso jardines y zonas de piscina, con función de soplador. Cuenta con un depósito de 10 litros, un soporte para accesorios que mantiene todo limpio y organizado, y un alcance total de 7,5 metros, el mayor de su categoría.