Limpiador para tapizados y alfombras RM 519

Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 90 x 90 x 215
Videos
Campos de aplicación
  • Alfombras y moquetas
  • Alfombras
  • Tapicerías
  • Asientos de automóviles