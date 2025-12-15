Limpiador para tapizados y alfombras RM 519
Detergente líquido con fórmula de secado rápido para la limpieza de mantenimiento. Ideal para moquetas, alfombras, tapicerías, asientos de automóviles, etc.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|90 x 90 x 215
Videos
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
- Alfombras
- Tapicerías
- Asientos de automóviles