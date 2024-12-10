Todos los modelos VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax pueden almacenarse en la base de estacionamiento independiente para ahorrar espacio y evitar que vuelquen. No es necesario un montaje en la pared. También tienen cabida los accesorios junto a la aspiradora a batería. Así siempre todo queda bien ordenado y a mano. El cargador de la aspiradora también puede acoplarse a la base de estacionamiento; de este modo, la batería se carga automáticamente cuando el equipo está estacionado. Para utilizar la base de estacionamiento independiente, se requiere un soporte de pared, que se incluye con los modelos VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax. Se colocará en la base de estacionamiento. El volumen de suministro de la base de estacionamiento no incluye un soporte de pared adicional.