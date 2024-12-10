Boquilla de espuma
Práctica boquilla de espuma para dispensar detergentes Home & Garden para una limpieza especialmente a fondo. Se monta directamente en la pistola de la hidrolimpiadora.
Para resultados realmente impecables: la boquilla de espuma permite añadir detergentes cuando se utiliza la limpiadora portátil OC 3 y garantiza una limpieza más profunda, eficaz y suave con una mejor distribución del detergente. Produce una potente espuma que se adhiere bien a las superficies y llega también a lugares de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la limpieza a fondo de bicicletas, muebles de jardín y etc. La boquilla de espuma se monta directamente en la pistola. El detergente puede verterse simplemente en la boquilla de espuma. La boquilla es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.
Características y ventajas
Potente espumaLimpieza a fondo y sin esfuerzo de diversas superficies (por ejemplo, bicicletas, muebles de jardín).
Ángulo del chorro regulablePermite trabajar cómodamente en vertical u horizontal.
Cambio fácil de diferentes detergentesLa limpieza se convierte en un juego de niños con el producto de limpieza Kärcher adecuado. Manejo especialmente sencillo.
Recipiente de detergente transparente
- El nivel de llenado es visible en todo momento.
Depósito con un volumen de 0,35 litros
- Para fases de limpieza más largas sin necesidad de rellenar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|165 x 61 x 105
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Motos y ciclomotores
- Muebles de jardín/terraza/balcón