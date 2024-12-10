Boquilla de lavado para la limpieza de acolchados

Boquilla de lavado de conducción manual para equipos de pulverización y aspiración combinadas. Ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapizados y asientos de automóviles.

Boquilla de lavado manual para equipos de pulverización y aspiración combinadas. Ideal para la limpieza en profundidad de muebles tapizados como sillones, sofás y asientos de vehículos. El ancho útil es de 110 mm. Adecuada para los equipos SE 3001, SE 4001, SE 4002, SE 5.100 y SE 6.100.

Características y ventajas
Función de aspiración de lavado
  • Para lograr una limpieza en profundidad
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 153 x 113 x 75
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Tapicerías