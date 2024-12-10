Boquilla para limpieza de ventanas Comfort
Gracias a su labio largo y flexible, la boquilla para limpieza de ventanas Comfort también puede utilizarse para limpiar superficies de ventanas de difícil acceso con facilidad y de forma exhaustiva. Para lograr unos resultados brillantes e impecables.
La cómoda solución para limpiar superficies acristaladas con una limpiadora de vapor. Con la boquilla para limpieza de ventanas Comfort, las ventanas, espejos y otras superficies acristaladas pueden limpiarse fácilmente y sin dejar marcas. Gracias al largo labio de secado, incluso las zonas difíciles de limpiar quedan libres de marcas y huellas sin esfuerzo y de forma cómoda. Para lograr una limpieza de ventanas sin productos químicos.
Características y ventajas
Orificios de emisión de vapor en la boquillaEl vidrio se evapora homogéneamente, lo cual contribuye a una eliminación de la suciedad óptima.
Labio de secado de alta calidadLimpieza sin marcas de ventanas, espejos y muchas otras superficies acristaladas. La humedad y la suciedad suelta se eliminan de forma óptima.
Labio de secado largo y flexibleEl labio especialmente largo de la boquilla para limpieza de ventanas garantiza unos resultados de limpieza perfectos, incluso en rincones de difícil acceso.
Limpieza sin químicos
- El vapor de agua caliente tiene un gran efecto disolvente de la suciedad. Al mismo tiempo, el método es sostenible porque no es necesario el uso adicional de detergentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|140 x 225 x 43
Videos
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal