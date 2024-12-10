Boquilla para parqué
Las boquillas para parqué de Kärcher con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de parqué y otros suelos duros delicados.
Las boquillas para parqué con cerdas blandas para la limpieza cuidadosa de suelos duros como parqué y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y baldosas.
Características y ventajas
Accesorio apropiado para las aspiradoras multiuso VC 2 y VC 3 de Kärcher
Boquilla para parqué con cerdas blandas
- Para una limpieza suave y cuidadosa de suelos duros.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|301 x 115 x 178
Campos de aplicación
- Superficies sensibles