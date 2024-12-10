Boquilla para ranuras extralarga

Boquilla para ranuras extralarga. Ideal para lugares de difícil acceso en el automóvil (por ejemplo, huecos y juntas). Apto para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden.

La boquilla para ranuras extralarga totalmente renovada es ahora mucho más fina y destaca por su maniobrabilidad todavía mejor. Esta permite alcanzar los lugares de difícil acceso del automóvil y de la casa, como los huecos y juntas, convirtiendo la limpieza en una tarea aún más cómoda. La boquilla para ranuras extralarga es adecuada para todas las aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher Home & Garden.

Características y ventajas
Boquilla de ranuras extralarga, revisada a fondo y aún más fina
Para la limpieza a fondo de lugares de difícil acceso del vehículo o del hogar
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 350 x 40 x 40
Campos de aplicación
  • Espacios intermedios
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Cajones laterales del vehículo