Boquilla turbo para tapizados
Práctica boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo particularmente eficaz. Ideal para aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160 mm
Boquilla manual y práctica con un ancho útil de 160 mm. La boquilla dispone de un cepillo giratorio accionado por aire, que puede desprender incluso la suciedad más incrustada de las superficies. Limpia tapicerías, sillones, sofás, cojines, camas y similares y elimina pelos de animales, migas y migajas en un abrir y cerrar de ojos; naturalmente, también en automóviles.
Características y ventajas
Cepillo giratorio neumático
- Para eliminar la suciedad muy adherida, como pelos de animales, de superficies textiles
- Excelente recogida de pelos de animales.
- Excelente recogida de suciedad también en alfombras de pelo largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|200 x 165 x 67