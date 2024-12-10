Boquillas de recambio para la T-Racer

Boquillas de recambio amarillas de gran calidad para cambiar fácilmente las boquillas de T-Racer. Aptas para cambiar las boquillas de las clases de equipos K6 y K7 (T 300, T 400).

Características y ventajas
Boquilla de recambio
  • Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
  • Larga vida útil y alta calidad.
Chorro plano de alta presión
  • Limpieza uniforme y eliminación de la suciedad muy incrustada
  • Buen rendimiento de superficie, ideal para limpiar superficies de mayor tamaño.
Limpieza potente con alta presión:
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 90 x 125 x 30
Equipos compatibles