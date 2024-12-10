Cepillo de lavado giratorio
Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.
Gracias al nuevo engranaje, el cepillo de lavado giratorio es más potente que su predecesor, obteniéndose así una limpieza eficaz y profunda de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. El cepillo para limpiadoras de alta presión puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. En caso necesario, se puede aplicar detergente a través de la limpiadora de alta presión.
Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
- Limpieza delicada, suave y eficaz.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Posibilidad de sustituir el recambio
- Cambio sencillo para diferentes campos de aplicación o sustitución en caso de cerdas muy sucias.
Compatible con adaptador para manguera de riego
- Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
Accesorios
Encontrar pieza
