Cepillo de lavado giratorio

Ideal para la limpieza de superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico: el cepillo de lavado giratorio con recambio.

Gracias al nuevo engranaje, el cepillo de lavado giratorio es más potente que su predecesor, obteniéndose así una limpieza eficaz y profunda de todas las superficies lisas, como pintura, vidrio o plástico. El cepillo para limpiadoras de alta presión puede utilizarse en combinación con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. En caso necesario, se puede aplicar detergente a través de la limpiadora de alta presión.

Características y ventajas
Cabezal de cepillos giratorio
  • Limpieza delicada, suave y eficaz.
Aplicación de detergente a través de la limpiadora de alta presión
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Posibilidad de sustituir el recambio
  • Cambio sencillo para diferentes campos de aplicación o sustitución en caso de cerdas muy sucias.
Compatible con adaptador para manguera de riego
  • Conexión rápida de todos los cepillos de Kärcher a la manguera de riego sin utilizar la limpiadora de alta presión.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.