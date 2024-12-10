El innovador recambio Car & Bike se puede cambiar de manera sencilla, rápida y sin entrar en contacto con la suciedad gracias a la palanca de desbloqueo. Además, su cubierta transparente garantiza una experiencia de limpieza única. Gracias al práctico sistema de autofijación, el tejido de este accesorio de dos piezas se puede lavar a máquina a 60 °C después de la limpieza. El cepillo de la limpiadora de alta presión con microfibra es perfecto para la limpieza de vehículos y motocicletas. En caso necesario puede aplicarse detergente a través de la limpiadora de alta presión. Gracias al nuevo engranaje, el WB 120 es más potente que su predecesor, permitiendo así una limpieza eficaz y profunda. El cepillo de lavado giratorio se puede utilizar con todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher de las gamas K 2 a K 7. Los dos recambios Universal y Home & Garden, disponibles por separado, son aptos para todas las superficies lisas o superficies delicadas, y son asimismo compatibles tanto con el WB 120 como con el cepillo anterior, el WB 100.