Acaba con la suciedad de las patas: el cepillo de lavado para animales domésticos, como complemento de todos los equipos OC 3, limpia de forma rápida, exhaustiva y cuidadosa. Ideal para cuando los perros llegan a casa o deben subir al coche después de un paseo en condiciones meteorológicas adversas. En caso de suciedad en las patas o cuando es necesario limpiar el pelaje, el granulado flexible de silicona resulta agradable para los animales y elimina la suciedad de forma especialmente eficaz. Para su utilización, el cepillo se conecta directamente a la pistola de la OC 3. Al accionar el gatillo, el agua fluye a través del cepillo. La combinación de chorro de ducha suave a baja presión (comparable con el chorro de un grifo) y el efecto mecánico del granulado ofrece una limpieza excelente y al mismo tiempo proporciona un efecto masaje, que gusta a muchos animales. La suciedad se desprende y se elimina directamente. Se hace un uso muy racional del agua; de este modo también se protege la batería, que permite unos tiempos de uso suficientemente largos.