Cepillo de lavado para mascotas
El cepillo de lavado para una limpieza y un cuidado delicados de los animales domésticos, en particular, de los perros. Basta con montarlo en la limpiadora de presión OC 3 para una limpieza eficaz. ¡Pelaje impecable en un abrir y cerrar de ojos!
Acaba con la suciedad de las patas: el cepillo de lavado para animales domésticos, como complemento de todos los equipos OC 3, limpia de forma rápida, exhaustiva y cuidadosa. Ideal para cuando los perros llegan a casa o deben subir al coche después de un paseo en condiciones meteorológicas adversas. En caso de suciedad en las patas o cuando es necesario limpiar el pelaje, el granulado flexible de silicona resulta agradable para los animales y elimina la suciedad de forma especialmente eficaz. Para su utilización, el cepillo se conecta directamente a la pistola de la OC 3. Al accionar el gatillo, el agua fluye a través del cepillo. La combinación de chorro de ducha suave a baja presión (comparable con el chorro de un grifo) y el efecto mecánico del granulado ofrece una limpieza excelente y al mismo tiempo proporciona un efecto masaje, que gusta a muchos animales. La suciedad se desprende y se elimina directamente. Se hace un uso muy racional del agua; de este modo también se protege la batería, que permite unos tiempos de uso suficientemente largos.
Características y ventajas
Granulado flexibleElimina la suciedad de forma cuidadosa y exhaustiva con un agradable efecto masaje.
Chorro de ducha suavePara la limpieza exhaustiva y el cuidado delicado del pelaje de los animales domésticos, en particular, de los perros. Efecto de limpieza combinado: la suciedad se desprende y se elimina directamente.
Se puede montar en la pistolaMontaje fácil y manejo con una sola mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|68 x 90 x 85
Campos de aplicación
- Mascotas / perros